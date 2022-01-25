İYİ Partili Dervişoğlu'ndan 'doğal gaz' ve 'elektrik' önergesi

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, TBMM'ye doğal gaz ve elektrik kısıtlamaları ile ilgili araştırma önergesi verdi.

İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, sanayi tesislerinde üretimin durdurulmasının neden olacağı sorunların araştırılması, doğal gaz ve elektrik kısıtlamaları nedeniyle sanayicilerin mağduriyetinin çözüme kavuşturulması, bunun gibi aksaklıkların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması ve bu zamana kadar eksik olan stratejik planlamaların yapılması amacıyla TBMM'ye araştırma önergesi sundu. Dervişoğlu, önergenin gerekçesinde 19 yıllık iktidarın, pahalı da olsa yakacak hiç doğal gaz bulamadığını belirterek, bu zamana kadar eksik olan stratejik planlamaların yapılması gerektiğine vurgu yaptı. Türkiye'nin doğal gaz tüketiminin günlük 300 milyon metreküp seviyesine kadar çıktığını; ancak yeniden üretim kapasitesinin günlük 45 milyon metreküp seviyesinde kaldığını ifade eden Dervişoğlu, TANAP ve Türk Akımı Projeleri'nin revize edilmesi gerektiği ve Türkiye'nin ihtiyacı olan doğal gazın buralardan daha fazla sağlanabileceğini belirtti.

Haber: ANKARA,

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