İyi Partili başkan Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı - Haberler
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İyi Partili başkan Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İyi Partili başkan Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı

İyi Parti Şarkışla İlçe Başkanı Turgay Şahin, Cumhurbaşkanına hareketten tutuklandı.

ŞARKIŞLA, SİVAS (İHA) - İyi Parti Şarkışla İlçe Başkanı Turgay Şahin, Cumhurbaşkanına hareketten tutuklandı.

İyi Parti Şarkışla İlçe Başkanı Turgay Şahin, sosyal medya hesapları üzerinden Cumhurbaşkanına hakarette bulunduğu gerekçesiyle geçtiğimiz gün gözaltına alınmıştı. Şahin çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahin'in 2019 yılında işlediği farklı bir suçtan dolayı ertelenmiş 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğu belirtildi. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

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