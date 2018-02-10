İyi Parti Urla İlçe Kongresi

İYİ Parti Urla 1. Olağan Kongresi'nde Hasan Hüseyin Akgül, ilçe başkanlığına seçildi.

URİT Sosyal Etkinlikler Salonu'nda gerçekleşen kongreyi, Mediha Keskin, Gülşen Dizdar, Fatih Komili, Remzi Taktakoğlu ve Ali Yıldıray Varol'dan oluşan divan yönetti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan kongreyi, CHP Urla İlçe Başkanı Hakan Özbadur, Urla Ziraat Odası Başkanı Nurettin Kılınç, Türk Kızılayı Urla Şube Başkanı Nurgül Saltık, Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Birol Aydınhan, ADD Urla Şube Başkanı Veli Çıtak, TEMAD Urla ilçe Başkanı Mustafa Büyüktarakçı, İYİ Parti ilçe başkanları ve partililerden oluşan yaklaşık 300 kişi takip etti.

Tek liste ile gidilen seçimde İYİ Parti Urla İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Akgül oldu.

Kongrede partililere hitap eden Akgül, herkesi Atatürk, vatan, bayrak, bağımsızlık ve sevgi etrafında bir ve beraber olmaya davet etti.