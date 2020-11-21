İYİ Parti Türk düşünür Hüseyin Nihal Atsız'ın adını Maltepe'de yaşatacak

İYİ Parti tarafından desteklenen proje kapsamında ünlü Türk düşünürü yazar Hüseyin Nihal Atsız'ın adı İstanbul Maltepe'de bir parka verildi. Atsız'ın hayatının büyük bir bölümünün geçtiği Maltepe Yalı Mahallesi'ndeki park bundan sonra Hüseyin Nihal Atsız Parkı adıyla anılacak.