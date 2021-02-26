İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Beyşehir'de partililerle buluştu

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, son bir yılda yapılan anketlerde partisinin üçüncü parti olduğunu belirterek, "İnsanlarımız bize kucaklarını açıyor.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, son bir yılda yapılan anketlerde partisinin üçüncü parti olduğunu belirterek, "İnsanlarımız bize kucaklarını açıyor." dedi.

Parti çalışmaları için beraberindeki bazı milletvekilleri ile Konya'nın Beyşehir ilçesine gelen Tatlıoğlu, Beyşehir Organize Sanayi Bölgesinde bir mermer fabrikası ile silah fabrikasını gezdi.

Daha sonra ziyaret ettiği partisinin Beyşehir İlçe Teşkilatı'nda partililere hitaben bir konuşma yapan Tatlıoğlu, Beyşehir Organize Sanayi Bölgesinin kendisini oldukça şaşırttığını belirterek, "Başarılar dilerim, çok gururlandırdı. Anadolu'muzun üretim gücüne imkan verilirse ferasetinin ne demek olduğunu gördük." dedi.

"Türkiye daha iyi olsun" diye yollarda olduklarını vurgulayan Tatlıoğlu, "Bir yıldır bütün anketlerde üçüncü partiyiz ve oyumuzu artırarak giden partiyiz. İnsanlarımız bize kucaklarını açıyor. Yavaş yavaş açıyorlar, evet 'dizel motor' gibi. Böyle zor ısınıyor, biraz, bizim milletin işi bu." diye konuştu.

Türkiye'de korku ortamı olduğunu öne süren Tatlıoğlu, şöyle devam etti:

"Bakın 12 Eylül'ü hepiniz yaşamış yaştasınız. Aşağı yukarı kuvvetli kudretli generaller, Özal'ın televizyona çıkışını engellemedi, engelleseydi ANAP'lı dönemleri yaşamazdık değil mi? 'Çok zor, yasaklı' dediğimiz bir dönemde AK Parti kuruldu 2001'de, kurulduğu gün 4 kanalda canlı yayına çıktı. 'Yasaklı Türkiye diyorduk' öyle değil mi ve (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) Konya'ya geldi 'yasaklar kalksın' diye, Konya ne varsa verdi, 'al götür' dedi. Parti kurduk 2017'de, 5 ay sonra genel başkanın fotoğrafını gösterebildi bir televizyon kanalı, zulüm bu yani. Çok şükür, artık tavşan bayırı aştı, Allah hepinizden razı olsun. Bu, samimiyetle söylüyorum, sizlerin sağlam imanlarıyla oldu. Türkiye bunun için duacı olacaktır. ve tarih bunu bir not olarak yazacaktır. Şimdi onun için sahadayız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar