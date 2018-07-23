İyi Parti Sözcüsü Aytun Çıray: "Ortak İmza ile Meral Akşener'i Yeniden Aday Göstereceğiz"
İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray: "Ortak imza ile Meral Akşener'i yeniden aday göstereceğiz" -"Büyük kongre Ağustos ayında yapılacaktır"ANKARA - İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, kurultay kararı ile ilgili açıklama yaptı.
İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray: "Ortak imza ile Meral Akşener'i yeniden aday göstereceğiz"
-"Büyük kongre Ağustos ayında yapılacaktır"
ANKARA - İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, kurultay kararı ile ilgili açıklama yaptı.