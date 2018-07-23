İyi Parti Sözcüsü Aytun Çıray: "Ortak İmza ile Meral Akşener'i Yeniden Aday Göstereceğiz"

İyi Parti Sözcüsü Aytun Çıray: "Ortak İmza ile Meral Akşener'i Yeniden Aday Göstereceğiz"

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray: "Ortak imza ile Meral Akşener'i yeniden aday göstereceğiz" -"Büyük kongre Ağustos ayında yapılacaktır"ANKARA - İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, kurultay kararı ile ilgili açıklama yaptı.

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray: "Ortak imza ile Meral Akşener'i yeniden aday göstereceğiz"
-"Büyük kongre Ağustos ayında yapılacaktır"

ANKARA - İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, kurultay kararı ile ilgili açıklama yaptı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et