İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Sönmez'in katil zanlısı Uşak'ta yakalandı - Haberler
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İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Sönmez'in katil zanlısı Uşak'ta yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Sönmez'in katil zanlısı Uşak'ta yakalandı

Kütahya'nın Simav ilçesinde, İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez'i bıçaklanarak öldürülmesi olayının faili M.C.K. Uşak'ta yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde, İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez'i bıçaklanarak öldürülmesi olayının faili M.C.K. Uşak'ta yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, dün Simav ilçesinde kimliği belirsiz bir şahıs, İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez'i (54) bıçaklayarak kaçmış, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sönmez, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Suç aleti bıçak olay yeri yakınında ele geçirilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.C.K.'yi Asayiş Şube Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışma sonucu Uşak'ta yakalayarak gözaltına aldı. M.C.K.'nın ilk sorgusunda olayı kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf ettiği belirtildi.

Zanlı M.C.K. ile iki şüphelinin sorgulaması sürüyor. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İYİ Parti, Hisarcık, Şaphane, Uşak, 3. Sayfa, Haberler

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