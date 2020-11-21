İYİ Parti Rize İl Başkanı'na FETÖ'cü suçlaması
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İYİ Parti Rize İl Başkanı'na FETÖ'cü suçlaması

21.11.2020 14:08 | Son Güncelleme: 21.11.2020 14:13
İYİ Parti Rize İl Başkanı'na FETÖ'cü suçlaması

RİZE'de, İYİ Parti Güneysu İlçe Başkanı Ali Rıza Öztürk, partisinin İl Başkanı Ayşegül Özyanık'ı FETÖ üyesi olmakla suçladı.

RİZE'de, İYİ Parti Güneysu İlçe Başkanı Ali Rıza Öztürk, partisinin İl Başkanı Ayşegül Özyanık'ı FETÖ üyesi olmakla suçladı.

İYİ Parti Güneysu İlçe Başkanı Ali Rıza Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partisinin İl Başkanı Ayşegül Özyanık'ı FETÖ'cü olmakla suçladı. Öztürk, paylaşımında, "Daha önce FETÖ üyeliğinden yargılanan İYİ Parti İl başkanı Ayşegül Özyanık, onu deşifre edeceğimden korktuğu için beni partiden ihraç etme kararı aldı" ifadelerine yer verdi.

İYİ Parti Rize İl Başkanı Ayşegül Özyanık ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile iddialara cevap verdi. Özyanık, "Bir şahıs bana FETÖ'cü isnadında bulunmuş. Benim ne olup olmadığımı herkes bilir, çok şükür en iyisini devletim bilir. Bana FETÖ'cü isnadında bulunan şahsa ve bulunmak isteyebileceklere açıkça çağrıda bulunuyorum. Benimle ilgili ne biliyorsanız, elinizde ne tür bilgi, belge varsa yarından itibaren derhal savcılığa versin. Vermeyen alçaktır, namerttir, şerefsizdir" dedi.

İYİ Parti Rize İl Başkanlığı'nın, Güneysu İlçe Başkanı Ali Rıza Öztürk hakkında daha önce ihraç istemiyle disiplin soruşturması başlattığı öğrenildi.


İYİ Parti Rize İl Başkanı'na FETÖ'cü suçlaması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğancan İLEK

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