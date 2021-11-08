İYİ Parti'nin yeni grup başkanvekili kim oldu?

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, partisinin Bingöl ziyareti sırasında İYİ Parti lideri Meral Akşener'e tepki gösteren şehit yakını Tahir Gümren'e ağır şekilde küfür etmiş ve tepkileri üzerine çekmişti. Skandal olayın ardından Türkkan'ın görevden alınması için kampanya başlatıldı. Sosyal medya ve siyaset camiasından gelen tepkilere kayıtsız kalamayan İYİ Parti, önceki gün Lütfü Türkkan'ın istifasını istedi. Türkkan da "Akşener'in talimatıyla görevimden istifa ettim" açıklaması yaptı. Partide önemli bir organ olan grup başkanvekilliğine kimin geleceği dünden beri merak ediliyordu.

İYİ PARTİ'NİN YENİ GRUP BAŞKANVEKİLİ KİM OLDU?

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın yerine İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta grup başkanvekilliğine seçildi. Aynı zamanda partinin Ekonomi Politikaları Başkanı konumunda olan Usta'nın son dönemdeki ekonomi gündemi nedeniyle bu göreve aday olduğu ve parti yönetimin de sıcak baktığı belirtildi.

ERHAN USTA KİMDİR?

1966 tarihinde Samsun'un Havza ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Havza'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun olmuştur. ABD Northeastern Üniversitesi'nde İktisat Politikası ve Planlama dalında bölüm birincisi olarak master derecesi almıştır.

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