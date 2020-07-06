İYİ Partili vekilden skandal sözler: Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz
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İYİ Partili vekilden skandal sözler: Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz

Burdur'da konuşan İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, skandal ifadeler kullandı ve "Attıkları temelleri çekeriz, Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz" dedi.

06.07.2020 10:38 | Son Güncelleme: 06.07.2020 10:58

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Burdur'da partisinin il kongresinde yaptığı konuşmada, Salda Gölü'nde yapılan çalışmalara yönelik, "Attıkları temelleri çekeriz, Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz" ifadeleri, hem kamuoyunda hem de sosyal medyada tepki çekti.

İYİ Parti Burdur 2. Olağan Kongresi, dün Burdur Belediyesi Halk Pazarı'nda yapıldı. Kongreye katılan İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Salda Gölü'nde yapılan çalışmaları eleştirdiği sözleri tepki çekti. Salda'da yapılan çalışmalarla ilgili Cesur, "Biz o betonları oradan sökeriz, attıkları temelleri çekeriz, Salda Gölü'ne yaptıkları, kıydıkları her şeyin hesabını Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz ve hesabını sorarız" ifadelerini kullandı.

İYİ Partili vekilden skandal sözler: Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz

SÖZLER BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

İYİ Partili Cesur, şöyle devam etti: "Biz bunu sizlerle yaparız. Biz bunu Koca Ali'lerle yaparız. Orada Şarkikaraağaç ilçe başkanım var, Şarkikaraağaç'ta Cemil ile yaparız. Çavdır'da Müzeyyen Hanımla yaparız. Ama biz bunu yaparız. Sizlerle yaparız."

Aylin Cesur'un bu sözleri, hem sosyal medyada hem de kamuoyunda tepkilere neden oldu.

AK PARTİLİ MUŞ TEPKİ GÖSTERDİ

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "İYİ Parti milletvekilinin kullandığı ahlaksız üsluba bakar mısınız? Biz dinlerken utandık, o bu sözleri söylerken utanmamış! Ne diyelim! İlla Edep İlla Edep" ifadelerini kullandı."

İYİ Partili vekilden skandal sözler: Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz

Kaynak: DHA

Manşet

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