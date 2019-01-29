İyi Parti Manisa İl Başkanı Eryılmaz Açıklaması

İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz, "Tamer Akkal'ın istifası partimize ve milletvekilimize yakışmamıştır." dedi.

Eryılmaz, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Milletvekili Tamer Akkal'ın İYİ Parti'den istifasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akkal'ı istifasına neden olarak ifade ettiği gerekçelerin gerçeği yansıtmadığını ileri süren Eryılmaz, şunları kaydetti:

"Manisa'dan hepimizin oylarıyla İYİ Parti adına seçilmiş milletvekilimizin istifasını üzüntüyle öğrendim. İYİ Parti ne bugün ne yarın terör örgütünün uzantısı olan hiçbir siyasi görünümdeki partiyle iş birliği yapmaz. Bu istifa siyasi bir istifa değildir. Tamer Akkal'ın istifası partimize ve milletvekilimize yakışmamıştır. Bir çok partilinin emeği bu şekilde yazık edilmemeliydi."

Kaynak: AA