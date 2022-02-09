İyi Parti Malatya İl Başkanı Yılmaz oldu

İyi Parti Malatya İl Başkanlığına Hakan Yılmaz getirildi.

İyi Parti Malatya İl Başkanı Süleyman Sarıbaş'ın ayrılmasıyla boşalan İYİ Parti Malatya İl Başkanlığı'na parti genel merkezi tarafından getirilen Hakan Yılmaz, parti binasında yaptığı açıklamada, "İl Başkanlığına başladığım bugünden itibaren toplumun her kesimi ile birlik ve beraberlik içinde çalışacağım. En kısa süre içende, il ve ilçe yönetimlerini oluşturarak, genel merkezimizin onayına sunacağım" dedi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı - Politika