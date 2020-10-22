İYİ Parti'deki "FETÖ" kriziyle ilgili gündemi sarsacak sözler: 6 ay öncesinden haberimiz vardı
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İYİ Parti'deki "FETÖ" kriziyle ilgili gündemi sarsacak sözler: 6 ay öncesinden haberimiz vardı

22.10.2020 16:33 | Son Güncelleme: 22.10.2020 17:49

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkındaki 'FETÖ'cü' suçlamasına ilişkin, "İddia ediyorum bu bir operasyon. Bu operasyondan 6 ay evvelinden haberimiz de var" dedi.

İYİ Partili Lütfü Türkkan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.Türkkan, Ümit Özdağ'ın, "İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu FETÖ'cü" iddiasına ilişkin konuştu.

Türkkan, "Ümit Özdağ'ın kongreden sonra bu çıkışı tabii ki, manidar. Özdağ, İstanbul İl Başkanı'nın dayısından bahsetti. İnsanların dayıları ile bu hayat içerisindeki ilişkileri zayıf; ama ben inanıyorum ki, Buğra Kavuncu dayısı ile ne kadar görüşüyorsa bir fazla Ümit Bey görüşmüştür, Ümit Bey'in arkadaşı. Ümit Özdağ, volümü yükseltti. Ümit Özdağ'ın kongreden sonra bu çıkışı tabii ki, manidar. Bunlar duygusal tepkilerin üstüne çıkmış ama kendi içimizde bunu çözeriz. İddia ediyorum bu bir operasyon. Bu operasyondan 6 ay evvelinden haberimiz de var. Bu sadece Türkiye'nin içinden yürütülen bir operasyon da olmayabilir" ifadelerini kullandı.

"BİR KİŞİNİN DİSİPLİNE SEVK EDİLMESİNDE ENGEL YOK"

Türkkan, "Bir kişinin disipline sevk edilmek istenmesinin önünde engel yok, bu istenebilir, benim için de istenebilir, bunu parti kurulları değerlendirir ama biz demokrasinin iliklerine kadar işletildiği bir partiyiz. Bu, bizim geçmişte demokrasi mücadelesi vererek bir parti kurduğumuzdan kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'li Türkkan'dan 'Ümit Özdağ' açıklaması
Lütfü Türkkan

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, katıldığı bir televizyon programında İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun "FETÖ'cü olduğu" yönündeki iddiası, İYİ Parti'de bir krize dönüştü.

Kavuncu, kendisine yönelik "itibar suikasti" yaptığı gerekçesiyle Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunurken, parti içinde de "disipline sevdedilmeli" sesleri yükselmeye başladı.

Genel Başkan Akşener ise, Özdağ'ın açıklamalarını "İYİ Parti'nin dağılma sürecine gireceği" şeklinde yorumlayan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'a tepki gösterirken, partisine "siyasi operasyon" yapılmaya çalışıldığı mesajı verdi.

İYİ Parti'deki 'FETÖ' kriziyle ilgili gündemi sarsacak sözler: 6 ay öncesinden haberimiz vardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti KARALAR

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