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İYİ Parti'li Tatlıoğlu'nun anne acısı

Demirören Haber Ajansı, Muammer İrtem - Güncel
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İYİ Parti'li Tatlıoğlu'nun anne acısı

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı ve İYİ Parti Bursa milletvekili İsmail Tatlıoğlu ile Orhaneli Eski Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu'nun annesi Kamile Tatlıoğlu (82) tedavi gördüğü hastanede organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

İyi Parti TBMM Grup Başkanı ve İYİ Parti Bursa milletvekili İsmail Tatlıoğlu ile Orhaneli Eski Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu'nun annesi Kamile Tatlıoğlu (82)  tedavi gördüğü hastanede organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

İsmail Tatlıoğlu, annesinin ölüm haberini sosyal medyada yaptığı paylaşımla duyurdu. İsmail Tatlıoğlu paylaşımında, "Annemiz Kamile Tatlıoğlu ahirete intikal etmiş, hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakiben Orhaneli'den kaldırılacaktır. Bütün dostların duasını bekleriz" ifadelerini kullandı.Kamile Tatlıoğlu için ikindi vakti  Orhaneli'de  Merkez Cami'nde cenaze töreni düzenlenecek.


İYİ Parti'li Tatlıoğlu'nun anne acısı

İYİ Parti'li Tatlıoğlu'nun anne acısı

Demirören Haber Ajansı / Muammer İrtem - Güncel

İsmail Tatlıoğlu, İYİ Parti, Orhaneli, TBMM, Güncel, Haber

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