İYİ Parti'li Sönmez cinayetinde baba ve oğlu tutuklandı (2)

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - TOPRAĞA VERİLDİ

Kütahya'nın Simav ilçesinde Mert Can Kanat tarafından bıçaklanan, evli ve 2 çocuk babası İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez'in (58) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Karamanca köyüne getirildi. Cenazeye Sönmez'in ailesi, yakınları ve partililer katılırken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Teşkilat Başkanı Koray Aydın da çelenk gönderdi. Mehmet Sönmez'in cenazesi, Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.