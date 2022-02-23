İYİ Parti'li Sönmez cinayetinde baba ve oğlu tutuklandı (2) - Haberler
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İYİ Parti'li Sönmez cinayetinde baba ve oğlu tutuklandı (2)

Demirören Haber Ajansı, Oğuzhan Kılıç - Güncel
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İYİ Parti'li Sönmez cinayetinde baba ve oğlu tutuklandı (2)

TOPRAĞA VERİLDİKütahya'nın Simav ilçesinde Mert Can Kanat tarafından bıçaklanan, evli ve 2 çocuk babası İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez'in (58) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Karamanca köyüne getirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - TOPRAĞA VERİLDİ

Kütahya'nın Simav ilçesinde Mert Can Kanat tarafından bıçaklanan, evli ve 2 çocuk babası İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez'in (58) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Karamanca köyüne getirildi. Cenazeye Sönmez'in ailesi, yakınları ve partililer katılırken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Teşkilat Başkanı Koray Aydın da çelenk gönderdi. Mehmet Sönmez'in cenazesi, Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.


İYİ Parti'li Sönmez cinayetinde baba ve oğlu tutuklandı (2)

İYİ Parti'li Sönmez cinayetinde baba ve oğlu tutuklandı (2)

Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç - Güncel

Mehmet Sönmez, İYİ Parti, Hisarcık, Simav, Güncel, Haberler

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