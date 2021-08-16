İYİ Parti Kurancılı Belde Teşkilatının açılışı yapıldı
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İYİ Parti Kurancılı Belde Teşkilatının açılışı yapıldı

İYİ Parti Kurancılı Belde Teşkilatının açılışı yapıldı
Anadolu Ajansı / Ali Güneş - Haberler | Güncel

İYİ Parti Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Kurancılı'da belde teşkilatının açılışını gerçekleştirdi.

İYİ Parti Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Kurancılı'da belde teşkilatının açılışını gerçekleştirdi.

İl Başkanı Müfit Göçen, açılışta yaptığı konuşmada, partilerinin oylarını artırdığını öne sürerek, "İYİ Parti her zaman halkın yanında, sözünün arkasında olacak. Hiçbir zaman söylediğini inkar etmeyecek." dedi.

Göçen, belde başkanı Serdal Tekeş'i de partililere tanıttı.

Açılışa, İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Mümin İnan, Kaman İlçe Başkanı Hüseyin Karaboğaz, teşkilat üyeleri ve partililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Güneş

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