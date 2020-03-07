İYİ Parti Köprübaşı'nda Korkmaz güven tazeledi
Haberler » Güncel » İYİ Parti Köprübaşı'nda Korkmaz güven tazeledi - Haber

İYİ Parti Köprübaşı'nda Korkmaz güven tazeledi

İYİ Parti Köprübaşı 2. Olağan Kongresinde mevcut ilçe başkanı Ahmet Korkmaz güven tazeledi.

07.03.2020 18:55 | Son Güncelleme: 07.03.2020 18:55
İYİ Parti Köprübaşı'nda Korkmaz güven tazeledi

İYİ Parti 2. Olağan Kongresinde mevcut ilçe başkanı güven tazeledi.


İYİ Parti Köprübaşı ilçesi 2. Olağan Kongresi Yavuz Selim Ortaokulu toplantı salonunda gerçekleşti. Divan Başkanlığını Yunusemre İlçe Başkanı Tufan Akan'ın yaptığı kongre İdlib şehitleri için okunan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.


Tek listeyle gidilen seçimde mevcut ilçe başkanı Ahmet Korkmaz güven tazeledi. Korkmaz'ı tebrik eden İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz birlik ve beraberlik vurgusunda bulundu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler