İYİ Parti Kastamonu yönetiminden 16 kişi istifa etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İYİ Parti Kastamonu yönetiminden 16 kişi istifa etti

İYİ Parti Kastamonu yönetiminden 16 kişi istifa etti
AA / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

İYİ Parti Kastamonu İl Başkanlığı Yönetim Kurulundan 16 kişi, görevinden istifa etti.

KASTAMONU (AA) - İyi Parti Kastamonu İl Başkanlığı Yönetim Kurulundan 16 kişi, görevinden istifa etti.

İl Başkanı Mehmet Çıvgın, parti binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, İYİ Parti'nin tüm engelleri aşarak bugünlere geldiğini söyledi.

Yönetim kurulunda gerçekleşen istifalarla ilgili konuşan Çıvgın, "Arkadaşlarımız sistemli şekilde yönetim kurulundan istifa etti. Bu zor günlerde ter akıtmış, mesai harcamış arkadaşlarımızın çalışmalarına katılmayan, yönetim kurulunda olan arkadaşlarımızın bazılarını ben görevden almıştım, diğerleri de kendiliğinden istifa etmişlerdi. Onların yerine yedekten arkadaşlarımızı çağırdık, teşkilatlanmamızı tamamladık. Şimdi arkadaşlarımız yönetim kurulundan istifa ettiklerini ifade eden dilekçelerini PTT yoluyla yollamış." dedi.

İstifa edenlerden birinin divan kurulu, 12'sinin yönetim kurulu üyesi olduğunu, 3'ünün de yedek yönetimde yer aldığını anlatan Çıvgın, şunları kaydetti:

"Yeni yönetim hazırlıklarını yaptıklarını anlatıyorlar ancak bizim görevimizin başında olduklarını unutuyorlar. Bu arkadaşlarımız toplantıya gelmezler, faaliyetlere gelmezler, aidatlarını ödemezler ancak dışarıda laf üreten arkadaşlarımız. Kastamonu il teşkilatı çalışmalarına devam edecek. Türk siyasi hayatında bu tür olaylar hep olmuştur fakat yeni kurulmuş bir partiden üyelikte kalıp, sadece yönetimden basın yoluyla duyurarak istifa etmek yanlıştır. Bu, partiyi sıkıntıya sokmaktır."

AA / Bilal Kahyaoğlu - Son Dakika Haberleri

İYİ Parti, Kastamonu, İstifa, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title