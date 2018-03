İyi Parti Isparta Milletvekili Okutan Açıklaması

İYİ Parti Isparta Milletvekili Nuri Okutan, "Türkiye günlük çözümler peşinde koşmak yerine Irak ve Suriye'de merkezi otoritenin tesisini ve güçlenmesini sağlayarak sınır bölgelerinde boş alanlar oluşmasını engellemelidir. Bu politikaya yönelmediği sürece iktidarın Suriye'de yaptığı her şey boşa çıkacaktır." dedi.

Okutan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

İYİ Parti olarak Zeytin Dalı Harekatı'nı desteklediklerini, harekatın en az kayıpla kısa sürede başarıya ulaşmasını arzu ettiklerini belirten Okutan, "Bize göre Türkiye'nin Suriye'deki hamleleri, geç kalınmış hamlelerdir. Esasen Türkiye, bu bölgede taşların yerinden oynamasına asla müsaade etmemeliydi." ifadesini kullandı.

Gelinen noktada Türkiye'nin, Suriye sınırındaki süreci devlet aklı ile değil, kendini saldırı altında gören devletin refleksleri ile yönettiğini iddia eden Okutan, şunları kaydetti:

"Afrin ve diğer yerlerde operasyonlar için istediğimiz uzunlukta bir zamana sahip değiliz. Her an her şeyin değiştiği bir ortamda sürecin uzaması, istenilen sonuçlara ulaşmamızı engelleyecek, sayısız riski de beraberinde getirecektir. Elimizin böğrümüzde kalmasını istemiyorsak elimizi çabuk tutmalıyız. Türkiye günlük çözümler peşinde koşmak yerine Irak ve Suriye'de merkezi otoritenin tesisini ve güçlenmesini sağlayarak sınır bölgelerinde boş alanlar oluşmasını engellemelidir. Bu politikaya yönelmediği sürece iktidarın Suriye'de yaptığı her şey boşa çıkacaktır."

Okutan, seçim ittifakına yönelik soruya, şu yanıtı verdi:

"İYİ Parti'nin kurulmasıyla bir şeyler oldu. Küçük ortak barajı aşamıyor, büyük ortak ise seçimi garantileyemiyor. Bunun sonucunda bir ittifak arayışına gidildi. Ancak yapılan seçimde adalet ilkesine aykırı yasalar çıkarılmak isteniyor. Seçimin temel felsefesine aykırı bir düzenleme. Korkunun ecele faydası yoktur. Ne kadar yasa çıkarırsa çıkarsınlar, bu millet kararını vermiştir. Seçmen hür iradesiyle kararını verecek ve çıkacak sonuca da hepimiz katlanacağız."