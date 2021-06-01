İYİ Parti GİK Üyesi Mümin İnan, Adana'da bir kişinin yumruklu saldırısına uğradığını iddia etti

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Mümin İnan, Adana'da bir restoranda bir kişinin yumruklu saldırısına uğradığını öne sürdü.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Mümin İnan, Adana'da bir restoranda bir kişinin yumruklu saldırısına uğradığını öne sürdü.

İnan, partisinin Niğde İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dünkü Hatay programından sonra grup başkanı ve milletvekillerinin olduğu kalabalık bir ekiple Ankara'ya gitmek için yola çıktıklarını söyledi.

Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu'nun, kendilerini Adana'nın Pozantı ilçesinde bir restoranda yemeğe davet ettiğini belirten İnan, şunlar anlattı:

"Arkadaşlarla konuştuk, durum değerlendirmesi yaptık. Ortada görünen olağanüstü bir durum yoktu. Ankara misafirlerimizi yolcu ettik. Daha sonra kalkalım diye bir hareketlenme oldu, bazı arkadaşlar lavaboya gitti, ben de elimi yıkamak üzere ikinci katta olan lavaboya çıktım. Ellerimi yıkadığım esnada, lavabonun kapısının hızlıca açıldığını gördüm, kafamı çevirdiğimde arkamdan bir saldırının olduğunu fark ettim, kulak bölgeme ve sırtıma yumruklu bir saldırıya maruz kaldım. Dönüp 'ne oluyor' diye karşılık verince, savunma pozisyonu alınca ilgili şahıs acele bir biçimde panikleyerek mekandan uzaklaştı."

Saldırganın kendini çalışır halde bekleyen plakasız bir araçla Çiftehan istikametine gittiğini aktaran İnan, "Olaydan sonra Pozantı'ya karakola gittik, ifadelerimizi verdik, doktor raporu için hastaneye götürdüler. Doktor, herhangi bir fiziki yaralama olmadığını gördü ve raporumuzu hazırladı. Genel Başkanımız Meral Akşener, olayla ilgili Genel Sekreter Uğur Poyraz Bey'i görevlendirdi. Uğur Poyraz Bey Adana Emniyeti ve Başsavcılığıyla gerekli görüşmeleri yaptı." dedi.

İnan, "Bana saldıran kişileri tanımıyorum. Hangi düşünceyle hareket ettiklerini bilmiyorum, herhangi bir kişiyi töhmet altında bırakmak istemem. Emniyet hassasiyetle çalışıyor. Ancak emniyetin bulgularından sonra bu işin arkasında kimlerin olduğunu ifade edebiliriz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul