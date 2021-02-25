İYİ Parti Genel Merkezinden gelen heyet Edirne'de STK temsilcileri ve esnafla görüşecek

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Akalın başkanlığındaki İYİ Parti heyeti Edirne'de esnaf ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle görüşecek.

Akalın başkanlığında Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz, Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı, İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyeleri Meral Alemdar, Emine Küçükali partilerinin il başkanlığının düzenlediği sivil toplum kuruluşları ve esnaf ziyareti programı kapsamında kente geldi.

Program öncesi İYİ Parti Edirne İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşan Akalın, Türkiye'nin gerçek gündeminin ekonomi olduğunu belirtti. Türkiye'nin yapay ve gerçek gündemleri bulunduğunu savunan Akalın, "Ülkenin gerçek gündemi ekonomidir, yoksulluk ve yolsuzluktur. Gerçek gündem haktır, hukuktur ve adalettir. Gerçek gündem Türkiye'nin eğitim sisteminin düzeltilememiş olmasıdır." dedi.

Akalın, hükümet tarafından iyi yönetilemediğini savunduğu ülkenin bu probleminin bir kaynağının da "Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi" olduğunu ileri sürdü.

Türkiye'nin 81 ilini dolaşarak çiftçi, esnaf ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinlediklerini anlatan Akalın, Edirne'de de pek çok kesimi dinleyip onların sesleri olmaya gayret edeceklerini belirtti.

Toplantıya, İYİ Parti Edirne İl Başkanı Ekrem Demir, Merkez İlçe Başkanı Zafer Kaya ve partililer katıldı.

İl Başkanlığındaki Vedat Bayraktar Kütüphanesi ve İbrahim Şahin toplantı salonunun açılışı da gerçekleştirildiği toplantı sonrası heyet Edirne Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi ile görüşmek üzere hareket etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar