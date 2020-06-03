İYİ Parti Genel Merkezinden Başkan Kaya'ya destek ziyareti
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İYİ Parti Genel Merkezinden Başkan Kaya'ya destek ziyareti

İYİ Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Metin Ergun, geçtiğimiz günlerde saldırıya uğrayan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

İYİ Parti Genel Merkezinden Başkan Kaya'ya destek ziyareti
03.06.2020 09:16 | Son Güncelleme: 03.06.2020 09:19

İYİ Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Metin Ergun, geçtiğimiz günlerde saldırıya uğrayan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

İYİ Parti İl Başkanı Cemal Sarı, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İYİ Parti İncirliova İlçe Başkanı Ahmet Alak, CHP İncirliova İlçe Başkanı Hasbi Akman, meclis üyeleri ve partililerin hazır bulunduğu ziyarette konuşan Başkan Kaya; "Önceki gün çok talihsiz bir olay yaşadık. Annemin evinin önünde saman indirirken şahsıma fiili bir saldırı düzenlendi. Peki kimdi bize bu saldırıyı düzenleyenler, Aytekin Kaya İncirliova Belediye Başkanı olduktan sonra bir eli yağda bir eli balda olup rahat rahat yaşarken rahatı bozulanlar, rantı bozulanlar. 28 günde kazanılan seçimin yenilgisini seçimin üzerinden bir yıl geçmiş olsa da hala hazmedemeyenler. Bu çıkar çeteleri ne yaparlarsa yapsınlar biz görevimizin başındayız. Çıkar çetelerinin tetikçilerine asla pabuç bırakmayacağım. Dürüstçe ve şeffaf bir şekilde, harcadığımız her kuruşun hesabını vererek İncirliova halkına hizmet etmeye devam edeceğim" diye konuştu.

Saldırının asıl hedefinin İncirliova halkının iradesini hedef aldığını vurgulayan Başkan Kaya: "Önceki gün yaşanan olay; birilerinin söylediği gibi Aytekin Kaya'nın içinde olduğu şahsi bir kavga olayı değil, verdikleri oylarla Aytekin Kaya'yı İncirliova Belediye Başkanı yapan İncirliova halkının iradesine saldırıdır, İncirliova halkına saldırıdır. Bu alçak saldırıyı düzenleyenleri tekrar lanetliyorum. 31 Martta İncirliova halkının tokadını yiyen bu çıkar çeteleri dört yıl sonraki seçimde İncirliova halkından çok daha büyük dayak yiyecekler, şimdiden haberleri olsun" dedi.

Meral Akşener'in talimatı ile İYİ Parti'nin Başkan Kaya'nın yanında ve arkasında olduklarını göstermek için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirten İYİ Partili Metin Ergun ise; "Genel Başkanımız Meral Akşener'in destek ve geçmiş olsun mesajını iletmek üzere geldik. İncirliova bununla anılmayı hak eden bir ilçe değil. Bu İncirliovalılara vurulmuş bir darbe adeta. Türkiye genelinde bir hazımsızlık var. Özellikle Millet İttifakının yürüttüğü yardımlaşma kampanyalarını engel olmaya gayret eden bir tutum var. Devletin imkanlarını kullanarak, engel olmanın ötesinde fiili saldırıya da dönüşmüş durumda. Bunlar bizi kamçılar. İncirliovalı gariban halkın hakkını yiyenleri çıldırmışçasına saldırıyorlar, doğru yoldayız. İnşallah bu başarı genel iktidarı da getirecektir. Belediye başkanımızın arkasında olduğumuzu göstermek için genel başkanımızın talimatıyla geldik. İnşallah böyle şeyler bir daha yaşanmaz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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