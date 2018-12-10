İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Efsane Başkanın Kızı" Diye Tanıttığı İsim İYİ Parti'den İstifa Etti

AK Parti'nin Ankara Keçiören Belediye Başkanlığı için Turgut Altınok'u aday göstermesi bekleniyor. Bir süre önce kızı Ayça Altınok'u İYİ Parti yönetimine taşıyan Altınok, yerel seçim için AK Parti ile anlaşınca kızı da İYİ Parti'den istifa etti. Ayça Altınok'un rozetini takan Akşener törende onu "Efsane belediye başkanının kızı" diye tanıtmıştı.

ALTINOK, GÖKÇEK İLE KAVGA EDİP KENARA ÇEKİLMİŞTİ

2004-2009 yılları arasında AK Parti'den Keçiören Belediye Başkanlığı yapan Turgut Altınok, dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'le kavga edip kenara çekilmişti. Gökçek gidip Altınok AK Parti'den aday olunca,19 Haziran tarihinde İYİ Parti'ye katılan kızı Ayça da partiden ve GİK üyeliğinden istifa etti.

Altınok'un ismi İYİ Parti'den adaylık için de geçiyordu. Bunun işareti de 24 Haziran seçimlerinden önce verildi.

"EFSANE BELEDİYE BAŞKANININ KIZI"

Kızı Ayça Altınok, 19 Haziran tarihinde İYİ Parti'ye katıldı. Rozetini de Genel Başkan Meral Akşener, "Efsane belediye başkanının kızı" diyerek taktı. Ayça Altınok Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi yapıldı. Ancak baba Altınok'un AK Parti'yle anlaşması üzerine kızının İYİ Parti günleri de sona erdi.