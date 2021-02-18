İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gündeme ilişkin soruları cevapladı
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gündeme ilişkin soruları cevapladı

18.02.2021 13:04 | Son Güncelleme: 18.02.2021 13:09

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in soruları cevaplaması İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aracına binip gitmesi ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in soruları cevaplaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aracına binip gitmesi ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gündeme ilişkin soruları cevapladı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gündeme ilişkin soruları cevapladı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gündeme ilişkin soruları cevapladı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gündeme ilişkin soruları cevapladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem

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