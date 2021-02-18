İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gündeme ilişkin soruları cevapladı
18.02.2021 13:04 | Son Güncelleme: 18.02.2021 13:09
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in soruları cevaplaması İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aracına binip gitmesi ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in soruları cevaplaması
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aracına binip gitmesi ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem