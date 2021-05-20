İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in Rize programında partililerle bazı vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in Rize programında partililerle bazı vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı

Anadolu Ajansı / Hamza Önder Kuloğlu - Haberler | Güncel

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Rize'nin İkizdere ilçesindeki ziyaretinde, partililerle bazı vatandaşlar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Rize'nin İkizdere ilçesindeki ziyaretinde, partililerle bazı vatandaşlar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Akşener, çeşitli temaslarda bulunmak üzere beraberindeki partililerle İkizdere ilçe merkezine geldi. Karşılama sırasında bir kadın, "terör örgütü ile iş birliği yaptıkları" iddiasında bulunarak, Akşener'e tepki gösterdi.

Bunun üzerine bir partili, "Kim PKK ile iş birliği yaptı?" deyince kadın, "PKK ile iş birliği yapmıyor mu, CHP ile iş birliği yapmıyor mu?" dedi.

Meral Akşener, "Açıklama yapar mısınız?" diyen kadına, "Yapmıyorum kardeşim. Ezan okunuyor, nasıl bir iftiradır. Sizi Allah'a havale ediyorum. Ayıp." şeklinde cevap verdi.

Kadının "Boy boy çıkıyor resimleriniz, iftira ediyorsunuz." sözleri üzerine Akşener, "Megri megriyi ben mi söyledim? Osman Öcalan'ın mektubunu ben mi okutturdum? Hadi oradan." ifadesini kullandı.

Ziyareti sırasında yanına gelerek konuşmak isteyen bazı vatandaşlar ile Akşener'in yanında bulunanlar arasında sözlü tartışma yaşandı. Daha sonra esnaf ziyareti sırasında bir kişi, Akşener'e, "Cumhurbaşkanımızı, Netanyahu'ya benzetmeniz size yakıştı mı?" diye seslendi. Akşener, "Sen yakıştırdın mı?" diye sorduğu bu kişinin "Ben yakıştırmadım." yanıtı üzerine, "Tamam." dedi.

Bunun üzerine partililer ve bazı vatandaşlar arasındaki gerginlik büyüdü. Tartışan kişiler, güvenlik güçlerinin uyarısıyla dağıldı.

Meral Akşener ve beraberindekiler, daha sonra taş ocağı açılması planlanan bölgeye ulaşımı sağlayan yolda kadınlarla görüştü.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in Rize programında partililerle bazı vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in Rize programında partililerle bazı vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in Rize programında partililerle bazı vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in Rize programında partililerle bazı vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in Rize programında partililerle bazı vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Önder Kuloğlu

Akşener, Rize ziyaretinde kendisine yöneltilen soruya sert tepki gösterdi: Sizi Allah'a havale ediyorum
Akşener, Rize ziyaretinde kendisine yöneltilen soruya sert tepki gösterdi: Sizi Allah'a havale ediyorum
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Grup Toplantısı'ndaki ifadeleri nedeniyle İYİ Parti Genel Başkanı Akşener hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası...
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Grup Toplantısı'ndaki ifadeleri nedeniyle İYİ Parti Genel Başkanı Akşener hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası...
Erdoğan'dan kendisini Netanyahu'ya benzeten Akşener'e yanıt: Filistin'in yerini haritada bilmeyecek kadar zavallı
Erdoğan'dan kendisini Netanyahu'ya benzeten Akşener'e yanıt: Filistin'in yerini haritada bilmeyecek kadar zavallı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdullah Gül Sergey Lavrov Mustafa Şentop Lale Karabıyık Mustafa Sarıgül
Magazin Cansu Dere Ben Affleck Oktay Kaynarca Barış Murat Yağcı
Spor Mesut Özil Arda Turan Ozan Tufan Rachid Ghezzal Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in Rize programında partililerle bazı vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 15:37:43. #1.14#

title