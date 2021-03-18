ÇANAKKALE İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Çanakkale'de
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ÇANAKKALE İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Çanakkale'de

18.03.2021 12:51 | Son Güncelleme: 18.03.2021 13:17
ÇANAKKALE İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Çanakkale'de

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Çanakkale'deİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla geldiği Çanakkale'nin Biga ilçesinde esnafı ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Çanakkale'de

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla geldiği Çanakkale'nin Biga ilçesinde esnafı ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Çanakkale'ye geldi. Çanakkale'nin Biga ilçesinde esnaf ziyareti yapan Akşener'e İYİ Parti ve CHP milletvekilleri eşlik etti. Çok sayıda partili tarafından karşılanan Akşener, esnafla sohbet ettikten sonra kent merkezine doğru yola çıktı.

ÇANAKKALE İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Çanakkale'de
ÇANAKKALE İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Çanakkale'de
ÇANAKKALE İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Çanakkale'de
ÇANAKKALE İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Çanakkale'de
ÇANAKKALE İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Çanakkale'de

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Hulusi Akar Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Ayşegül Çınar İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Ünal Karaman Halis Özkahya Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ÇANAKKALE İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Çanakkale'de - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 13:18:52. #1.16#
title