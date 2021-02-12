İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, Suşehri'nde

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, Suşehri ilçesini ziyaret etti.

Suşehri ilçe girişinde İYİ Parti İlçe Başkanı Hubiyar Özdemir ve partililer tarafından karşılanan Ağıralioğlu, daha sonra partisinin ilçe binasının açılışını gerçekleştirdi.

Milletin derdine derman olsun diye İYİ Parti'yi kurduklarını belirten Ağıralioğlu, "Kurduğumuz bu hareket ile milletin duasına mahzar olmuş bir yeri daha açıyoruz." dedi.

Açılışın ardından partililer ile bir araya gelen Ağıralioğlu, CHP İlçe Başkanı Hüseyin Çorlu ve BBP İlçe Başkanı İsmail Hakkı Tokgöz'le bir süre sohbet etti.

İlçedeki esnafları da ziyaret eden Ağıralioğlu'na, İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş ve Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara