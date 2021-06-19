İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Mersin'de partisinin mahalle başkanlarıyla buluştu
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Mersin'de partisinin mahalle başkanlarıyla buluştu

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Mersin'de partisinin mahalle başkanlarıyla buluştu
Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Politika

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Mersin'de "İYİ Parti Mahalle Başkanları Toplantısı"na katıldı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Mersin'de "İYİ Parti Mahalle Başkanları Toplantısı"na katıldı.

Aydın, Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, partililerin istekli ve heyecanlı olduğunu söyledi.

Türkiye'de mahalle teşkilatlanmalarını hızlı şekilde sürdürdüklerini belirten Aydın, şöyle devam etti:

"Mahalle başkanlığı hayatın kılcal damarlarıdır. Mahallesinde, köyünde olup biten ondan sorulur. Orada doğup büyümüşse herkesi tanır, bilir. Onun için bu alanın güçlü şekilde takviye edilmesi lazım. Biz mart sonu itibarıyla Türkiye genelinde mahalle başkanları teşkilatlanmasında yüzde 55'e ulaştık."

Aydın, konuşmasının ardından partisinin ilçe başkanlarına plaket verdi, İYİ Parti'ye katılanlara rozet taktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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