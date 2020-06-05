İYİ Parti, Cumhurbaşkanı'nın sokağa çıkma yasağını iptal etmesine "Kim Milyoner Olmak İster?" repliğiyle tepki verdi Dün akşam açıklanan 15 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağının bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından iptal edilmesine İYİ Parti Twitter hesabından Kenan İmirzalıoğlu fotoğrafı ve "Son kararınız mı Sayın Erdoğan?" paylaşımıyla karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıklanan sokağa çıkma yasağını bugün iptal etmesinin ardından İYİ Parti Twitter hesabından esprili bir karşılık verdi.

"SON KARARINIZ MI SAYIN ERDOĞAN?"

İYİ Parti Cumhurbaşkanı'nın Twitter hesabından paylaştığı "Bunun için, Cumhurbaşkanı olarak, 15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım. Vatandaşlarımdan, MASKE-MESAFE-TEMİZLİK kurallarına bu süreçte de titizlikle riayet etmelerini önemle rica ediyorum" alıntılayarak "Son kararınız mı Sayın Erdoğan?" yazdı.

Paylaşımda dikkat çeken bir diğer nokta ise İYİ Parti'nin "Kim Milyoner Olmak İster?" isimli yarışma programına atıfta bulunarak programın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun da gülerken çekilen bir karesini paylaştı.