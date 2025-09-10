Haberler

İyi Bir Aile Değiliz filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?
Güncelleme:
Sinemaseverlerin ilgisini çeken İyi Bir Aile Değiliz filmi, vizyon yolculuğunun ardından bu kez televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Merak edilen konular arasında filmin öyküsü, özet detayları ve oyuncu kadrosu öne çıkıyor.

Beyaz perdede büyük beğeni kazanan İyi Bir Aile Değiliz, şimdi televizyon yayınlarıyla da seyircileri ekran başına topluyor. Filmi izlemeyi planlayanlar, hikâyesinin neyi anlattığını, başrol ve yardımcı rollerde hangi isimlerin yer aldığını ve filmin genel kurgusunu araştırıyor.

İYİ BİR AİLE DEĞİLİZ FİLMİNİN KONUSU

Murat, babasının ölümüyle sarsılır ve hayatının en zor günlerini yaşamaya başlar. İstanbul'da cenaze töreni için hazırlık yaparken, ailesi cenazenin köydeki aile mezarlığına gömülmesini talep eder. Ancak bu süreçte cenazenin ortadan kaybolması herkesi şaşkına çevirir. Murat, büyük bir üzüntü yaşarken akrabalarının her biri gözünde potansiyel şüpheliye dönüşür. Kayıp cenazeyi bulmak için başlayan arayış, aile bireylerini birbirine düşürürken Murat'ın sabrını da zorlar.

İYİ BİR AİLE DEĞİLİZ FİLMİ OYUNCU KADROSU

• Kaan Yıldırım – Murat

• Erkan Kolçak Köstendil – Hızır

• Sarp Apak – Sinan

• Derya Karadaş – Çiçek

• Şinasi Yurtsever – Niyazi

• Melisa Doğu – Serap

• Nergis Çorakçı – Fatma

• Vedat Erincin – Osman

• Asiye Dinçsoy – Zehra

Osman DEMİR
