İyi Aile Çocuğu filmi konusu nedir? İyi Aile Çocuğu oyuncuları ve İyi Aile Çocuğu özeti! Sinemaseverlerin beğenisini toplayan İyi Aile Çocuğu filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği İyi Aile Çocuğu konusu, özeti ve İyi Aile Çocuğu oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. İyi Aile Çocuğu filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan İyi Aile Çocuğu filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. İyi Aile Çocuğu filmini izleyecek olanların merak ettiği İyi Aile Çocuğu konusu nedir, İyi Aile Çocuğu oyuncuları kimler ve İyi Aile Çocuğu özeti gibi konuları inceliyoruz. İYİ AİLE ÇOCUĞU FİLMİ KONUSU NEDİR? Tek yumurta ikizi kardeşler birbirlerini görmeden yıllarca ayrı dünyalarda yaşamlarını sürdürürler. İkisi de birbirlerinden farklı şartlarda yetişmiştir. Biri etrafında terör estiren bir gangster, diğeri ise mütevazı bir banka memuru olup çıkar. İYİ AİLE ÇOCUĞU FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU Yönetmen: Osman F. Seden Oyuncular: Kemal Sunal, Harika Avcı, Sevil Üstekin, Ali Şen, Nubar Terziyan Tür: Komedi, Macera Yapım Yılı: 1978 (79 dk) Vizyon Tarihi: 1 Şubat 1979 Perşembe Senaryo: Osman F. Seden