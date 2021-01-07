İyi Aile Babası'nın ismi neden değişti? İyi Aile Babası dizisinin adı neden Babam Çok Değişti oldu?

Kanal D ekranlarında Perşembe akşamları yayınlanan İyi Aile Babası dizisinin adı Babam Çok Değişti oldu. Başrollerinde Melek Baykal, Şebnem Bozoklu ve Çağlar Çorumlu'nun bulunduğu dizi aniden ismini değiştirdi. Komedi türündeki dizinin daha ilk bölümden isim değiştirmesi seyircilerin dikkatini çekti. İşte tüm detaylar...

Kanal D'nin yeni dizisi İyi Aile Babası, aniden bir karar verdi ve adını değiştirdi. Şimdilerde Babam Çok Değişti adıyla her Perşembe Kanal D ekranlarına gelecek olan dizinin ise adının neden değiştiği merak konusu oldu. Yapımdan resmi bir açıklama gelmezken, dizinin adının değişmesinin hem reyting sonuçlarının beklenenden düşük olması hem de hikayede de değişikliğe gidilecek olması olarak yorumlandı. İşte detaylar..

İYİ AİLE BABASI NEDEN BABAM ÇOK DEĞİŞTİ OLDU?

Kanal D'nin 1. bölümüyle geçen haftalarda ekrana gelen ve baş rollerinde Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu ve Melek Baykal gibi isimlerin yer aldığı İyi Aile Babası dizisi, iddialar doğrultusunda reyting kurbanı oldu. Dizi, reytinglerde beklediğini alamayınca da değişikliğe gitti.

BABAM ÇOK DEĞİŞTİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yeni ismiyle Babam Çok Değişti, 7 Ocak Perşembe günü yeni adıyla ilk bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin senaryosunu yazan Birol Güven, hikayesinde de değişiklikler yapılacağına dair sinyaller verdi. Babam Çok Değişti 1. Bölüm, her Perşembe saat 20:00'da Kanal D ekranlarında olacak!

BABAM ÇOK DEĞİŞTİ 1. BÖLÜM FRAGMANI

BABAM ÇOK DEĞİŞTİ OYUNCULARI