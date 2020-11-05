İyi Aile Babası 1. bölüm fragmanı yayımlandı! İyi Aile Babası oyuncuları kim?
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İyi Aile Babası 1. bölüm fragmanı yayımlandı! İyi Aile Babası oyuncuları kim?

05.11.2020 15:26 | Son Güncelleme: 05.11.2020 15:32

İyi Aile Babası dizisi 1. bölüm ile ekrana gelmeye hazırlanıyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla diziseverleri heyecanlandıran İyi Aile Babası 1. bölüm fragmanı da yayımlandı. İyi Aile Babası konusu nedir? Kanal D'de yayınlanacak dizi, fragmanıyla beğeni topladı. İşte, İyi Aile Babası oyuncuları...

İyi Aile Babası ne zaman başlıyor? İyi Aile Babası dizisi 1. bölüm fragman ekrana geldi. Seyirci, ''İyi Aile Babası 1. bölüm ne zaman başlayacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile izleyicinin beğenisine sunulacak olan İyi Aile Babası oyuncuları, fragmanı haberimizde.

İYİ AİLE BABASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yerli komedi dizisi olan İyi Aile Babası, Kanal D'de ekrana gelecek. Heyecanla beklenen dizinin yayın tarihine ilişkin bir açıklama bulunmuyor. İlk bölüm fragmanı yayımlanan İyi Aile Babası dizisi yakında Kanal D'de olacak.

İyi Aile Babası 1. bölüm fragmanı yayımlandı! İyi Aile Babası oyuncuları kim?

İYİ AİLE BABASI OYUNCULARI KİM?

Sitcom tarzındaki dizinin kadrosunda; Şebnem Bozoklu, Çağlar Çorumlu, Salih Kalyon, Timur Acar, Bahar Şahin, Melek Baykal, Ecrin Su Çoban, Berat Efe Parlar, Bahar Süer, Beste Bereket, Rukan Demir, Berke Üsdiken yer alıyor.

İyi Aile Babası 1. bölüm fragmanı yayımlandı! İyi Aile Babası oyuncuları kim?

KONUSU

Anadolu Yakası'nda özel bir klinik sahibi olan halk sağlığı hekimi Mehmet Ali (Çağlar Çorumlu), karısını ve çocuklarını çok seven, fedakar bir aile babasıdır. Aynı zamanda alt kat komşuları olan annesine de çok düşkündür. Bu yüzden sürekli karısı ile annesi arasında kalıp, ikisi arasında zorlu bir arabuluculuk görevi üstlenmektedir.

İyi Aile Babası 1. bölüm fragmanı yayımlandı! İyi Aile Babası oyuncuları kim?

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