Ivye Domates Festivali düzenlendi
Yüzlerce ailenin domates üretimi yaptığı Belarus'un Grodno şehrinin Ivye kasabasında, bölgenin simgelerinden biri olan tematik Ivye Domates Festivali düzenlendi.
Yüzlerce ailenin domates üretimi yaptığı Belarus'un Grodno şehrinin Ivye kasabasında, bölgenin simgelerinden biri olan tematik Ivye Domates Festivali düzenlendi. Festival kapsamında düzenlenen etkinliklerin yanı sıra en büyük domates ve en iyi domates yemeği yarışmasına yoğun ilgi gösterildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı