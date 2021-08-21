Ivye Domates Festivali düzenlendi
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Ivye Domates Festivali düzenlendi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Yüzlerce ailenin domates üretimi yaptığı Belarus'un Grodno şehrinin Ivye kasabasında, bölgenin simgelerinden biri olan tematik Ivye Domates Festivali düzenlendi.

Yüzlerce ailenin domates üretimi yaptığı Belarus'un Grodno şehrinin Ivye kasabasında, bölgenin simgelerinden biri olan tematik Ivye Domates Festivali düzenlendi. Festival kapsamında düzenlenen etkinliklerin yanı sıra en büyük domates ve en iyi domates yemeği yarışmasına yoğun ilgi gösterildi.

Ivye Domates Festivali düzenlendi
Ivye Domates Festivali düzenlendi
Ivye Domates Festivali düzenlendi
Ivye Domates Festivali düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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