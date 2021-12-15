İvrindi ve Susurluk'a TOKİ müjdesi - Haberler
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İvrindi ve Susurluk'a TOKİ müjdesi

İvrindi ve Susurluk'a TOKİ müjdesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey; Ayvalık, İvrindi ve Susurluk'a TOKİ müjdesi verdi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey ; Ayvalık, İvrindi ve Susurluk'a TOKİ müjdesi verdi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ; AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür, AK Parti Susurluk İlçe Başkanı Melih Bağırgan, İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz ve beraberindeki heyet ile birlikte TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan Milletvekili Canbey; "Balıkesirimiz için çalışmaya devam ediyoruz. Ayvalık, İvrindi ve Susurluk ilçelerimiz ile şehrimizin toplu konut noktasındaki konularını görüşmek için TOKİ Başkanımız Ömer Bulut'u ziyaret ettik. Başkanımızdan Ayvalık'a 300, İvrindi'ye 250, daha önce birinci etabını başlattığımız Susurluk'a ikinci etaba 300 konut için sözümüzü aldık. Çalışmalar hızla başlayacak ve ilçelerimize yeni TOKİ konutları inşa edilecek. Şimdiden Ayvalık'ımıza, İvrindi'mize ve Susurluk'umuza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür, AK Parti Susurluk İlçe Başkanı Melih Bağırgan, İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, Milletvekili Mustafa Canbey'e teşekkür etti. - BALIKESİR

İvrindi ve Susurluk'a TOKİ müjdesi

İvrindi ve Susurluk'a TOKİ müjdesi

İvrindi ve Susurluk'a TOKİ müjdesi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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