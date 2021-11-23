İvrindi'nin "Maharetli Eller"i büyüyor

BALIKESİR (AA) - İvrindi Belediyesi'nin, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BALMEK) işbirliği ile kurulan "Maharetli Eller Yaşam Merkezi"nde çalışmalar sürüyor.

İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz'in yaptığı yazılı açıklamaya göre, ilçedeki bayanlar için aile ekonomisine katkı sağlamayı hedefleyen projede kursiyer sayısı her geçen gün artıyor.

Kadınların aile ekonomisine katkı sağlamaları amacıyla kurslarda üretilen ürünlerin 'Maharetli Eller Yöresel Ürün Pazarı'nda' satışa sunulduğunu belirten Cengiz, "Satılan ürünü hiçbir kar payı gözetmeksizin bayanlarımıza teslim ediyoruz. Üreten bayanlara kısacası üretmek sizden, pazar bizden diyoruz." ifadesinde bulundu.

Cengiz, Edremit yolu güzergahındaki Maharetli Eller Yöresel Ürün Pazarı'nı da geliştireceklerini kaydetti.