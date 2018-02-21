İvanov: "Gençlerin Kitaplar Olmadan Öğrenemeyeceği Tek Şey Sabır"

Günümüz genç neslinin sorunları ve beklentilerinden söz eden Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov, "Y kuşağı tüm bilgiyi yanında taşıyor ve ezber yapmak zorundu değil. Onların kitaplar olmadan öğrenemeyeceği tek şey ise sabır." ifadelerini kullandı.

Yüksek Öğretim Kurulunu (YÖK) ziyaret eden İvanov daha sonra buradaki "Üçüncü Milenyumda, Yükseköğretime Yönelik Zorluklar, Fırsatlar" konulu konferansa katıldı.?

Geçen yıllarda YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile bu konuda bir konferans yapma kararı aldıklarını anlatan İvanov, konuşmasının bir kısmını Y kuşağı olarak adlandırılan, 1980'li ve 1990'lı yıllarda doğmuş genç neslin sorunlarına ve beklentilerine ayırdı.

Ivanov, "Bizim neslimiz her şeyi kitaplardan öğrenmek, ezberlemek ve kitap biriktirmek zorundaydı. Y kuşağı ise tüm bilgiyi yanında taşıyor ve ezber yapmak zorundu değil. Onların kitaplar olmadan öğrenemeyeceği tek şey ise sabır." diye konuştu.

Sabır olmadan bilgiye ulaşılamayacağını ve bu nedenle Y kuşağından filozof çıkmadığını söyleyen Makedonya Cumhurbaşkanı, "Bu dönemde felsefe boş vakti olanlara kalmıştır. Boş vakti olan ahlak ve etik konularında konuşur. Şimdiki dönemin gençlerinde bu maalesef çok azaldı." ifadelerini kullandı.

Eski kuşakta bilgiyi tüketim, Y kuşağında ise bilginin paylaşımı felsefesi olduğunu belirten İvanov, "Bizim kuşağımız egemen devletlerin döneminde büyüdü. Ancak, günümüzdeki gençler kendi ihtiyaçlarını devletlerin aracılığı olmadan karşılama eğilimindeler. Facebook, Twitter, Instagram, veya Linkedin aracılığıyla dünya bir nöron ağı gibi birbirine bağlı hale geldi." dedi.

Akademi de dönüşmeli

Şehirleşmenin hızlandığını, büyük kentlere göçün arttığını kaydeden İvanov, buna paralel olarak, yapay zeka ve robot istihdamının da etkisiyle işsizliğin yükseldiğini söyledi.

Şehirler ve yeni nesildeki değişimin eğitime ve akademiye uygulanması gerektiğini söyleyen İvanov, "Dördüncü sanayi devrimi çağında yaşayan yeni görsel-işitsel nesillerin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış alternatif eğitim modellerinin geliştirilmesine yol açmaktadır." diye konuştu.

Günümüz eğitim sistemlerinin Prusya'da ortaya çıkan Humbold sistemi olduğunu kaydeden İvanov, eğitimin artık iki yönlü olduğunu ve eğitim talep edenlerin de yapay zeka ve algoritmalar aracılığıyla öğretme işi yapabildiğini kaydetti.

"Gençlere ait oldukları kültürü de öğretmek gerek"

Avrupa'da hoşgörünün "hoş olmadığını düşündüğümüz şeye tahammül ediyoruz" anlamına geldiğini ifade eden İvanov, doğu toplumlarında ise bunun yerine daha üstün bir felsefe olan "saygı"nın bulunduğunu belirtti.

Doğu imparatorluklarının çeşitliliğe saygılı bir millet sistemi kurduğuna değinen İvanov, "Tarih boyunca etnik temizlik ve dini şiddet yoluyla, çok renklilik değiştirilmeye çalışıldı. Lakin tıpkı doğanın kendini yeniden kurmak üzere bir yol bulduğu gibi, gelecek kuşaklar da çeşitliliğin kurulması gerektiğini ve saygı duyma ihtiyacını fark edeceklerdir. Osmanlı İmparatorluğu, bu çeşitliliği yaşayan ve teşvik eden Doğu imparatorluklarının sonuncusu idi." dedi.

İvanov, saygıya Makedonya'dan bir örnek vererek, "Dünyadaki ilk Türkçe televizyon yayını Yugoslavya zamanında Makedonya'dan yapıldı. Uzaya ilk Türkçe mesajlar TRT kurulmadan iki yıl önce Üsküp'ten gönderildi." diye konuştu.