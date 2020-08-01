Ivanka Trump ve eşinin 2019 kazancı 36 milyon dolardan fazla olduğu açıklandı ABD Başkanı DOnald Trump'ın kızı İvanka Trump ve eşi Jared Kushner'ın, 2019 yılında 39 milyon dolar kazanç elde ettikleri açıklandı.

ABD Başkanı DOnald Trump'ın kızı İvanka Trump ve eşi Jared Kushner'ın, 2019 yılında 39 milyon dolar kazanç elde ettikleri açıklandı. Jared Kushner ve Ivanka Trump'ın, 2019'da birlikte ve ayrı sahip oldukları şirketlerden 36.2 milyon ile 157 milyon dolar arasında kazandığı açıklandı. Ünlü çift sahip oldukları şirketlerden ayrı olarak Başkan Trump'a danışmanlık hizmeti de veriyor.

Kaynak: DHA