Ivanka Trump'ın asistanında koronavirüs çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ivanka Trump'ın asistanında koronavirüs çıktı

Ivanka Trump'ın asistanında koronavirüs çıktı
09.05.2020 08:47 | Son Güncelleme: 09.05.2020 08:47

KORONAVİRÜS salgınının merkez üssü haline gelen ABD'de Kovid-19 vaka sayısı artmaya devam ediyor.

KORONAVİRÜS salgınının merkez üssü haline gelen ABD'de Kovid-19 vaka sayısı artmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın kişisel asistanında koronavirüs tespit edildi. 

ABD medyasının haberine göre Ivanka Trump'ın kişisel asistanının koronavirüs için pozitif olduğunu söyledi. Asistanın son birkaç haftada Trump'ın kızının çevresinde olmadığı ve uzaktan çalıştığı bildirildi. ABD medyası ayrıca Ivanka Trump'ın ve kocası Jared Kushner'in cuma günü negatif çıktığını söyledi 

PENCE'İN BASIN SÖZCÜSÜNÜN KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

ABD Başkanı Donald Trump'ın yaverine perşembe günü korona teşhisi konulmasından ardından ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in basın sözcüsü Katie Miller'ın korona testinin pozitif çıktığı açıklandı.  Bu olaydan sonra Pence'nin Lowa eyaletine ziyareti geç başladığı belirtildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti Haber
Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü Haber
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü
Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü Haber
Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü
Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı kulübün sahibi Işıtan Gün, iddiaları yalanladı: Hiçbir şeyden haberim yok Haber
Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı kulübün sahibi Işıtan Gün, iddiaları yalanladı: Hiçbir şeyden haberim...
Kredi talebi reddedilen Mansur Yavaş çok kızdı: Allah size muhtaç etmesin Haber
Kredi talebi reddedilen Mansur Yavaş çok kızdı: Allah size muhtaç etmesin
İnternetten ev ilanı vermek için istenilen yetki belgesi zorunluluğu vatandaşları kapsamıyor Haber
İnternetten ev ilanı vermek için istenilen yetki belgesi zorunluluğu vatandaşları kapsamıyor
Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu
Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu
İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti
İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti
CHP'ye yakın anketçi canlı yayında çileden çıktı: Bu adamlar orada oldukça parti 1 gram ilerlemez
CHP'ye yakın anketçi canlı yayında çileden çıktı: Bu adamlar orada oldukça parti 1 gram ilerlemez
Eski Galatasaraylı Michael Skibbe'nin eşinin kardeşi, tecavüzden 8.5 yıl cezaya çarptırıldı
Eski Galatasaraylı Michael Skibbe'nin eşinin kardeşi, tecavüzden 8.5 yıl cezaya çarptırıldı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 4 milyonu geçti
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 4 milyonu geçti
Kedi saldırısından kurtarılan Angut kuşları doğaya salındı
Kedi saldırısından kurtarılan Angut kuşları doğaya salındı
Fenerbahçe'de koronavirüs şüphelisi personelin testi negatif çıktı
Fenerbahçe'de koronavirüs şüphelisi personelin testi negatif çıktı
Hong Kong parlamentosu oturumu yönetme tartışması meydan kavgasına dönüştü
Hong Kong parlamentosu oturumu yönetme tartışması meydan kavgasına dönüştü
Son Dakika: Türkiye'de 8 Mayıs günü koronavirüsten 48 vatandaşımız hayatını kaybederken 1848 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 8 Mayıs günü koronavirüsten 48 vatandaşımız hayatını kaybederken 1848 yeni vaka tespit...
Şamil Tayyar, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı olarak atandı
Şamil Tayyar, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı olarak atandı
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ticari taksi genelgesi: 3 kişiden fazla yolcu alınmayacak
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ticari taksi genelgesi: 3 kişiden fazla yolcu alınmayacak
Anadolu Üniversitesi Rektörü Şafak Ertan Çomaklı istifa etti
Anadolu Üniversitesi Rektörü Şafak Ertan Çomaklı istifa etti
Son Dakika: Fenerbahçe, Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i transfer etti
Son Dakika: Fenerbahçe, Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i transfer etti
Konya'da iki komşunun köpeklerinin dövüşmesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada baba ve oğlu öldü
Konya'da iki komşunun köpeklerinin dövüşmesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada baba ve oğlu öldü
Rektörün istifası akıllara 'Lan ders çalış' dediği videoyu getirdi
Rektörün istifası akıllara "Lan ders çalış" dediği videoyu getirdi
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde ortalık karıştı
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde ortalık karıştı
Koronavirüs sürecinde minyatür sebzelerde talep patlaması yaşandı
Koronavirüs sürecinde minyatür sebzelerde talep patlaması yaşandı
Antarktika, koronavirüs salgınında dünyanın en güvenli yeri oldu
Antarktika, koronavirüs salgınında dünyanın en güvenli yeri oldu
ABD'de seçimlere girmesine kesin gözüyle bakılan Joe Biden'ın taciz iddiaları ortalığı karıştırdı
ABD'de seçimlere girmesine kesin gözüyle bakılan Joe Biden'ın taciz iddiaları ortalığı karıştırdı
Berlin'de Hitler'in devrilmesinin 75. yıl dönümü! İşte o günlerde yaşananlar
Berlin'de Hitler'in devrilmesinin 75. yıl dönümü! İşte o günlerde yaşananlar
Gıda teröristleri doğal fermantasyon yerine kimyasalla sirke üretmeye başladı
Gıda teröristleri doğal fermantasyon yerine kimyasalla sirke üretmeye başladı
Hükümetin 4 aşamalı normalleşme planı: Tedbirler kademeli olarak kalkacak, ilk aşama 2 gün sonra başlayacak
Hükümetin 4 aşamalı normalleşme planı: Tedbirler kademeli olarak kalkacak, ilk aşama 2 gün sonra başlayacak
Hamza Cebeci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanlığına atandı
Hamza Cebeci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanlığına atandı
ABD'de işsizlik oranı koronavirüsün etkisiyle tarihin en yüksek seviyesine ulaştı
ABD'de işsizlik oranı koronavirüsün etkisiyle tarihin en yüksek seviyesine ulaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Hüseyin İnan Donald Trump Canan Kaftancıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Şener Şen Müge Anlı Metin Akpınar
Spor Loris Karius Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mayıs Silah Avrupa Beşiktaş
Şu an buradasınız: Ivanka Trump'ın asistanında koronavirüs çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.5.2020 11:50:05. #1.14#
title