Ivanka Trump'ın asistanında koronavirüs çıktı

KORONAVİRÜS salgınının merkez üssü haline gelen ABD'de Kovid-19 vaka sayısı artmaya devam ediyor.

KORONAVİRÜS salgınının merkez üssü haline gelen ABD'de Kovid-19 vaka sayısı artmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın kişisel asistanında koronavirüs tespit edildi.

ABD medyasının haberine göre Ivanka Trump'ın kişisel asistanının koronavirüs için pozitif olduğunu söyledi. Asistanın son birkaç haftada Trump'ın kızının çevresinde olmadığı ve uzaktan çalıştığı bildirildi. ABD medyası ayrıca Ivanka Trump'ın ve kocası Jared Kushner'in cuma günü negatif çıktığını söyledi

PENCE'İN BASIN SÖZCÜSÜNÜN KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

ABD Başkanı Donald Trump'ın yaverine perşembe günü korona teşhisi konulmasından ardından ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in basın sözcüsü Katie Miller'ın korona testinin pozitif çıktığı açıklandı. Bu olaydan sonra Pence'nin Lowa eyaletine ziyareti geç başladığı belirtildi.

Kaynak: DHA