Ivanka Trump: Babamın Dünya Bankası Başkanlığı Teklifini Reddettim

Ivanka Trump: Babamın Dünya Bankası Başkanlığı Teklifini Reddettim

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray danışmanı kızı Ivanka Trump, babasının kendisine Dünya Bankası Başkanı olmak isteyip istemeyeceğini sorduğunu, ancak bu öneriye sıcak bakmadığını söylediğini belirtti

Ivanka Trump: Babamın Dünya Bankası Başkanlığı Teklifini Reddettim

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray danışmanı olan kızı Ivanka Trump, babasının kendisine önerdiği Dünya Bankası başkanlığı görevi teklifine sıcak bakmadığını söylediğini belirtti.

Ivanka Trump, Kadınların Küresel Kalkınması ve Refahı Girişimi çerçevesinde düzenlediği Afrika ziyareti sırasında Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinde yaptığı açıklamada, Donald Trump'ın kendisine Dünya Bankası'nın başına geçmeyi isteyip istemediğini sorduğunu dile getirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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