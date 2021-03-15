İvan Dijakovic ve Sufyan Cultrera Sporun Önemini Açıkladılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İvan Dijakovic ve Sufyan Cultrera Sporun Önemini Açıkladılar

15.03.2021 08:08 | Son Güncelleme: 15.03.2021 08:16
İvan Dijakovic ve Sufyan Cultrera Sporun Önemini Açıkladılar

Ünlü iş insanı Sufyan Cultrera ve ünlü spor eğitmeni İvan Dijakovic sporun günümüzde ne kadar önemli bir hal aldığına dair açıklamalarda bulundular.

İş yaşamındaki başarılarının yanında spor alanında gösterdiği faaliyetlerle de adından söz ettiren Cultrera sporun kendisi için bir yaşam tarzı olduğunu vurgulayarak "Spor yapmayı her yaştan kişiye tavsiye ediyorum, spor olmadan bir yaşam her zaman eksiktir," şeklinde konuştu. Yaşamının her anında spora yer verdiğini de belirten Cultrera çok uzun süreli seyahatlerinde bile yolculuk yapmaya fırsat bulabildiğini ve "Spor benim için günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası, sağlıklı ve zinde kalmak için herkes basit şekilde de spor yapabilir," dedi.

İvan Dijakovic ise özellikle koronavirüs salgını yüzünden son dönemlerde evde geçirilen sürelerin artması ile daha geniş kesimlerin spora merak duyduğunu belirtti. Profesyonel boks ve dövüş sanatları alanında eğitmen veren ve pek çok ünlü sporcunun da yetişmesinde katkısı bulunan Dijakovic "Özellikle son dönemlerde hem formda kalmak hem de sağlıklı yaşamak için spora olan ilgi artıyor. Bu durum bir spor eğitmeni olarak beni mutlu ediyor. Özellikle dövüş sanatlarına son yıllarda Avrupa'da çok daha fazla ilgi gösteriliyor. Hangi spor yapılırsa yapılsın, sporun her türlüsü insan yaşamı üzerinde büyük etkiler sağlıyor. Spor ile her zaman daha mutlu olabilirsiniz," şeklinde açıklamaları ile spor yapmanın önemine vurgu yaptı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Joe Biden Akif Ersoy Ziya Selçuk Devlet Bahçeli
Magazin Nükhet Duru Demet Akbağ Deniz Çakır Uraz Kaygılaroğlu
Spor Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İvan Dijakovic ve Sufyan Cultrera Sporun Önemini Açıkladılar - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 08:16:58. #1.14#
title