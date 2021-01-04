İÜ Yayınevi'nin 6 yeni uluslararası kitabı açık erişime sunuldu
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İÜ Yayınevi'nin 6 yeni uluslararası kitabı açık erişime sunuldu

04.01.2021 21:17 | Son Güncelleme: 04.01.2021 21:20
İÜ Yayınevi'nin 6 yeni uluslararası kitabı açık erişime sunuldu

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Yayınevi, arasında "Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sempozyumu Bildiriler Kitabı"nın da bulunduğu 6 yeni uluslararası kitabı açık erişime sundu.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Yayınevi, arasında "Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sempozyumu Bildiriler Kitabı"nın da bulunduğu 6 yeni uluslararası kitabı açık erişime sundu.

Ayşe Zişan Furat, Fahameddin Başar, Mustafa Kaçar, Mehmet Cüneyt Kaya editörlüğünde hazırlanan Fuat Sezgin kitabının yanı sıra M. Kabir Hassan ve Mehmet Saraç editörlüğünde "Islamic Perspective for Sustainable Financial System", Nazan Susam editörlüğünde "The COVID-19 Pandemic: Global Risks and Uncertainties" kitabı okuyucuyla buluşturuldu.

Yayınevi, "Türk Hukukunun Avrupa Birliği Hukukuna Uyumu Özel Hukuk - Acquis Communautaire'in Alınması - Açıklamalar, Değerlendirmeler, Öneriler"i de Ali Paslı, Arslan Kaya, Baki İlkay Engin, Şehriban İpek Aşıkoğlu ve Elif Oğuz editörlüğünde erişime açtı.

"Who Runs the World: Data"nın editörlüğünü Sevinç Gülseçen, Emre Akadal ve Sushil Kumar Sharma üstlenirken, "A Comparative Analysis of Pre-Trial Procedure in Europe: The Search for an Ideal Model" kitabı da Rahime Erbaş, Edward Johnston ve Dan Jasinski imzasıyla online ortama taşındı.

Kitaplar, "iupress.istanbul.edu.tr/tr" adresinden ücretsiz olarak okunabiliyor.

Bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı hedefleyen yayınevi, uluslararası yayıncılık standartları ve etik prensipleriyle uyumlu, yüksek kalitede bilimsel dergiler ve kitaplar yayınlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı

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