İÜ Diş Hekimliği Fakültesi Hatay'da "Hatıra Ormanı Kampanyası" başlattı
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İÜ Diş Hekimliği Fakültesi Hatay'da "Hatıra Ormanı Kampanyası" başlattı

08.02.2021 20:31 | Son Güncelleme: 08.02.2021 20:34
İÜ Diş Hekimliği Fakültesi Hatay'da

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, Hatay'da meydana gelen orman yangınlarının sonrasında yanan bölgelerin ağaçlandırılması için fidan bağışı kampanyası başlattı.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, Hatay'da meydana gelen orman yangınlarının sonrasında yanan bölgelerin ağaçlandırılması için fidan bağışı kampanyası başlattı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, 112 yıllık mirasın orman olarak yaşatılacağı belirtildi.

Kampanyanın, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülsüm Ak ve birinci sınıf öğrencilerinden Recep Talip Tolan'ın girişimiyle şekillendiği belirtilen açıklamada, Hatay'da İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hatıra Ormanı'nın kurulacağı kaydedildi.

Kampanyaya destek vermek isteyenler için bir fidan bedelinin 10 lira olduğu belirtilen açıklamada, "Kampanyaya EFT açıklamasında 'İÜDHF Hatıra Ormanı' yazarak katılabilirsiniz. Kampanyaya, 'iudhfhatiraormani' instagram adresinden, 'iudhfhatiraormani@gmail.com' e-posta adresinden veya 'Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü/ TR40 0001 0025 8547 0437 1050 05' hesap adıyla bağış yapabilir, bağış dekontlarınızı ise 05396145315 numaralı WhatsApp hattından gönderebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Erkeç

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