İTÜ yangın söndü mü, İTÜ nerede, hangi kampüste, neden yangın çıktı?
Sarıyer'de bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Yerleşkesindeki otluk alanda yangın çıktı. Peki, İTÜ yangın söndü mü, İTÜ nerede, hangi kampüste yangın çıktı?

İTÜ'de çıkış sebebi belirlenemeyen yangına kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Peki, İTÜ nerede, hangi kampüste, neden yangın çıktı? İTÜ yangın söndü mü?

İTÜ YANGIN SÖNDÜ MÜ?

Kampüs içerisindeki ağaçlık bölgeye yayılan alevler ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Kısa süreli paniğe neden olan yangın, itfaiyenin hızlı çalışmasıyla söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Detaylar geliyor...

Osman DEMİR
