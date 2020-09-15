İTÜ'nün Maçka'da devam eden 14 katlı yurt binası tepki çekti
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İTÜ'nün Maçka'da devam eden 14 katlı yurt binası tepki çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikey mimari yerine yatay mimariye önem verilmesini söylemesinin ardından özellikle İstanbul'da bina yüksekliklerine dikkat edilse de Türkiye'nin en önemli inşaat mühendislerini ve mimarlarını yetiştiren İTÜ'nün Maçka'da yapımı devam 14 katlı yurt binası inşaatı tepkilerin hedefi oldu.

15.09.2020 08:37 | Son Güncelleme: 15.09.2020 08:54

Türkiye'deki en önemli inşaat mühendisleri ve mimarları yetiştiren İstanbul Teknik Üniversitesi'nin zemin altı hariç 14 katlı yurt binasının inşaatı Maçka'da sürüyor. Ancak bu bina İstanbul silüetine adeta bıçak gibi saplanıyor.

7 KATLI BİNA YERİNE 14 KATLI BİNA

7 katlı ve bin yatak kapasiteli eski yurt binası yıkıldı ve yerine yeni bir proje çizildi. Zemin hariç 14 kat olması planlanan yeni yurt binası, yükselmeye başladıkça çevredekilerin de gözüne batmaya başladı.

İTÜ'nün Maçka'da devam eden 14 katlı yurt binası tepki çekti

BOĞAZ MANZARASINA HANÇER

Beşiktaş Maçka'ya hançer gibi saplanan yapının tamamlandığında İstanbul Boğaz'ından da görülebileceği belli oluyor.

2 BİN YATAK KAPASİTESİ

Öte yandan İstnbul Teknik Üniversitesi'nin Maçka'daki yerleşkesinde 46 bin metrekareye yapılacak yeni binanın kapasitesi 2 bin olacak.

İTÜ'nün Maçka'da devam eden 14 katlı yurt binası tepki çekti

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