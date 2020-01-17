İTÜ: "Doğa Koleji'nde maaş ödemeleri başladı"
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İTÜ: "Doğa Koleji'nde maaş ödemeleri başladı"

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Doğa Koleji ile ilgili devir işlemlerinin tamamlandığını, öğretmenlerin maaş ödemelerinin yapıldığını açıkladı.

17.01.2020 18:15 | Son Güncelleme: 17.01.2020 18:15
İTÜ:

İTÜ Rektörü Prof. Dr. , ile ilgili devir işlemlerinin tamamlandığını, öğretmenlerin maaş ödemelerinin yapıldığını açıkladı.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Doğa Koleji ile ilgili devir işlemlerinin tamamlandığını, öğretmenlerin maaş ödemelerinin yapıldığını bildirdi. Prof. Dr. Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında "Doğa Okulları İTÜ uhdesine geçmiştir. Tüm Doğa'lılar tatile gönül ferahlığıyla giriyor. Maaşlar yatmaya başladı. Hepimize hayırlı olsun" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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