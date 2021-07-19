İttifak ortakları arasında derin çatlak! İYİ Partili vekil ile CHP'li vekil birbirine girdi
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İttifak ortakları arasında derin çatlak! İYİ Partili vekil ile CHP'li vekil birbirine girdi

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Politika

Millet İttifakı ortağı olan İYİ Partili Lütfü Türkkan ve CHP'li Cihangir İslam, arasında göçmen tartışması çıktı. Türkkan'ın son günlerde yaşanan Afgan sığınmacıların göç dalgasına, "Yol geçen hanı mı burası?" sözlerine İslam, "Altına 'Makedonyalı Lütfü' diye bir imza atmalıydınız" yanıtını verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam ile İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan arasında sosyal medyada göçmen tartışması yaşandı.

"YOL GEÇEN HANI MI BURASI?"

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın "Suriyeliler yetmedi, şimdi de Afganlılar. Yol geçen hanı mı burası?" paylaşımı CHP'li Cihangir İslam yanıt verdi.

İttifak ortakları arasında derin çatlak! İYİ Partili vekil ile CHP'li vekil birbirine girdi

TÜRKKAN'A CİHANGİR'DEN YANIT

İYİ Partili Türkkan'a yanıt veren CHP'li İslam, "Altına 'Makedonyalı Lütfü' diye bir imza atmalıydınız" ifadelerini kullandı.

TÜRKKAN DA YANIT VERMEKTEN GERİ DURMADI

Lütfü Türkkan ise Cihangir İslam'a "Cevap vermem gereken biri mi diye baktım, olmadığını görünce vazgeçtim" ifadeleriyle yanıt verdi.

"İYİ Kİ LÜTFÜ GİBİLER YOKMUŞ"

İslam, bir sosyal medya kullanıcısının kendisine verdiği, "Çok yazık, Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra oluşan şartlar neticesinde bizler asıl vatanımıza göç ettik. Esefle kınıyorum sizi" yorumuna ise "İyi ki Lütfü gibiler yokmuş o zamanlar" cevabını verdi."

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