İttifak ortakları arasında derin çatlak! İYİ Partili vekil ile CHP'li vekil birbirine girdi

Millet İttifakı ortağı olan İYİ Partili Lütfü Türkkan ve CHP'li Cihangir İslam, arasında göçmen tartışması çıktı. Türkkan'ın son günlerde yaşanan Afgan sığınmacıların göç dalgasına, "Yol geçen hanı mı burası?" sözlerine İslam, "Altına 'Makedonyalı Lütfü' diye bir imza atmalıydınız" yanıtını verdi.