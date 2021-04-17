Itır Esen kimdir? Itır Esen hayatı ve biyografisi! Itır Esen kaç yaşında, nereli?
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Itır Esen kimdir? Itır Esen hayatı ve biyografisi! Itır Esen kaç yaşında, nereli?

Itır Esen kimdir? Itır Esen hayatı ve biyografisi! Itır Esen kaç yaşında, nereli?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Itır Esen, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Itır Esen hakkında merak edilenler. Itır Esen hayatı ve biyografisi. Itır Esen kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Itır Esen merak konusu oldu. İşte Itır Esen hakkında merak edilen Itır Esen kimdir, Itır Esen hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ITIR ESEN KİMDİR?

Itır Esen, Yeşilçam oyuncularından Itır Esen'in yeğeni. Seslendirme sanatçısı Hayri Esen'in de torunu olan Itır Esen, 1999 yılında dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nde okuyan Esen, üç yıldır podyumlarda yer alıyor. Itır Esen, Zeynep Tosun, Özgür Masur, Meltem Özbek, Çiğdem Akın, Zeynep Erdoğan gibi ünlü modacıların defilelerinde podyuma çıktı. Miss Turkey 2017'de birinci olan Esen'in tacı attığı tweet yüzünden geri alınmıştı.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü

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