İtfaiyecilerden protesto gösterisi
AA / Dursun Aydemir - Haberler | Güncel
Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplanan yaklaşık 200 itfaiyeci, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve zorunlu aşılamanın ön tasarısı olarak itfaiyecilerin yüzde 20'sinin işten çıkarmakla tehdit edildiği gerekçesiyle protesto gösterisi yaptı.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplanan yaklaşık 200 itfaiyeci, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve zorunlu aşılamanın ön tasarısı olarak itfaiyecilerin yüzde 20'sinin işten çıkarmakla tehdit edildiği gerekçesiyle protesto gösterisi yaptı.