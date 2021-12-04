İtfaiyecilerden protesto gösterisi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplanan yaklaşık 200 itfaiyeci, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve zorunlu aşılamanın ön tasarısı olarak itfaiyecilerin yüzde 20'sinin işten çıkarmakla tehdit edildiği gerekçesiyle protesto gösterisi yaptı.

AA / Dursun Aydemir - Son Dakika Haberleri Haberi Kaydet