İtfaiye personeline eğitim Kütahya İl Afet Müdürlüğü eğitim personeli tarafından, Emet Belediyesi İtfaiyaesi'ne verilen kaza, kırım araçlarının kullanımı üzerine, itfaiye personeline eğitim verildiği bildirildi.

Kütahya İl Afet Müdürlüğü eğitim personeli tarafından, Emet Belediyesi İtfaiyaesi'ne verilen kaza, kırım araçlarının kullanımı üzerine, itfaiye personeline eğitim verildiği bildirildi.

İl aAafet Müdürlüğü müdürlüğü ekipleri Emet belediyesi İtfaiye Amirliği personeline makine ve techizatların kullanımı hakkında teorik ve pratikte eğitim verdi. Uygulamalı eğitimlerle, yaşanabilecek olaylarda ekipmanlar ile neler yapılabileceğini öğrenen Emet belediyesi itfaiye ekipleri, ilçede meydana gelebilecek her türlü olay için hazır duruma getiriliyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA